أهم مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني

ينتظر عشاق الكرة العالمية وخاصة الالمانية أهم المباريات في الدوري الألماني لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر المسابقة.



إليكم مواعيد أهم المباريات:

بوروسيا مونشنغلادباخ ضد شتوتغارت في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

هولشتاين كيل ضد بايرن ميونخ في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

بوروسيا دورتموند ضد هايدنهايم في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

فرايبورغ ضد بوخوم في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

سانت باولي ضد أوغسبورغ في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتُذاع جميع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت القطرية.

