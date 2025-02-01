تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

التقى اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم السبت وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وأعضاء البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة

وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة وذلك لمناقشة وبحث الاحتياجات الفنية لرفع كفاءة إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة من ضمن مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والممول من الإتحاد الأوروبي EU والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الإقتصادية SECO والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني KFW والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة وذلك في ضوء الأهمية، التي توليها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحسين الأوضاع البيئية وانعكاستها الإيجابية على خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وحيث ضم الوفد كل من الخبير الألماني الدكتور ديرك والتر قائد فريق المشروع والدكتورة عبير برقاوي خبيرة تطوير المنظمات بالمشروع والدكتور عبدالمجيد عبدالرازق خبير التوعية والإعلام بالمشروع ودكتور مصطفى عبدالشافي خبير واستشارى المشروع بالمحافظة والمهندسة جاسمين طارق منسقة المشروع وسلمي كمال العضو بالفريق والمهندس رجب محمود علي مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة وأحلام سيد مسؤل التوعية والتواصل المجتمعي وتم خلال اللقاء مناقشة وبحث الاحتياجات الفنية لرفع كفاءة إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة فضلًا عن تفقد الجوانب الفنية للمنظومة وعمل قاعدة بيانات ومنظومة متابعه إلكترونية شاملة

واستعرض محافظ أسيوط خلال اللقاء ما تم تطبيقه على أرض الواقع للنهوض بالمنظومة موجهًا الشكر لوزيرة البيئة والبرنامج الوطني وكافة شركاء التنمية على التنسيق والتعاون المستمر لتحقيق هذه الإنجازات التي تشهدها المحافظة، مؤكدًا تقديمه كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات ومتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لبناء القدرات والدعم الفني بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الألماني giz والذي يعد أحد أهم وأكبر مشروعات إدارة المخلفات الصلبة في مصر يهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة وممول من عدة جهات وهى الإتحاد الأوروبي، بنك التعمير الألماني، هيئة التعاون الدولي الألمانية والتعاون الدولي السويسرى.

والجدير بالذكر أن وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ قام بزيارة لبعض المناطق الحيوية بإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة على مدار يومين وتم تنفيذ ورشة عمل لمسئولي المخلفات الصلبة بالمحافظة والمراكز والأحياء لتنمية القدرات والمهارات لديهم في مجال إدارة منظومة المخلفات الصلبة وذلك ضمن مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة