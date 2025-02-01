ارتكبوا 6 جرائم.. حبس لصوص الدراجات النارية في المطرية

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قررت نيابة المطرية حبس عناصر تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الدراجات النارية بالمطرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية، تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية)؛ حيث تم ضبطه وبحوزته أجزاء متنوعة من الدراجات النارية المستولى عليها، واعترف بتقطيع المسروقات لبيعها كقطع غيار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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