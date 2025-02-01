عاطلان تخصصوا في سرقة المنازل بروض الفرج.. وقرار النيابة ضدهما

حوادث
النيابة العامة
النيابة العامة


أمرت نيابة روض الفرج بحبس عاطلين، تخصصا في سرقة الشقق السكنية بمنطقة روض الفرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة روض الفرج، تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب".
وأقرا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها والأداة المستخدمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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