كاف يحدد مواعيد وملاعب مباريات كأس أمم إفريقيا 2025

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن جدول مباريات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام بالمغرب ديسمبر المقبل والتي ستشهد استخدام تسعة ملاعب في ست مدن.

وقال "كاف" عبر موقعه الرسمي، الجمعة، إن المغرب سيواجه جزر القمر في 21 ديسمبر المقبل في المجموعة الأولى بالمجمع الرياضي بالأمير مولاي عبد الله، االذي يتسع لـ69500 مقعد في الرباط، وهو مسرح مناسب للافتتاح الكبير.

وأضاف: "تستضيف الرباط أربعة ملاعب للمباريات، مع مدن مضيفة أخرى الدار البيضاء وأكادير ومراكش وفاس وطنجة لكل منها ملعب واحد".

وأوضح: "ستقام مباريات الدور ربع النهائي الأربع في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وكذلك في طنجة ومراكش وأكادير، ستقام مباريات الدور نصف النهائي في الرباط وطنجة، بينما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء".

وتابع: "ستقام 52 مباراة على مدار 29 يوما في احتفالية كروية للجماهير تبرز مهارات وشغف كرة القدم الإفريقية".