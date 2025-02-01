خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية

حوادث
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

 

تشمل مخالفات المرور مجموعة من الأفعال غير القانونية أثناء القيادة، مثل تجاوز السرعة المحددة، وعدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وغيرها.

 

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكنك التأكد من المخالفات المرورية عبر الخطوات التالية:

١. قم بزيارة موقع الإدارة العامة للمرور في بلدك.


٢. اختر خيارًا عن المخالفات أو خدمات المرور الإلكترونية.


٣. قم بالضغط على رقم لوحة السيارة ورقم الرخصة إذا كان ذلك مطلوبًا.


٤. اتبع الخطوات التالية على الموقع الإلكتروني الجديد على الجرائم والتفاصيل المتعلقة بها.

 


الأشياء الشائعة على مخالفات المرور تشمل:

تجاوز السرعة المحددة.
تجاوز إشارة المرور الحمراء.
الصليب الأبيض أو الخط المتقطع دون الحق في الكلمة.
عدم اثارة حزام الأمان.
استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة دون استخدام سماعات الرأس اللاسلكية.
مُصمم تحت تأثير الكحول أو الكحول.
عدم ركن السيارة في المكان المخصص.
ركن السيارة في مكان غير سيء به.
تُفرض غرامات مالية على المخالفين عادة، وتختلف هذه الغرامات حسب نوع المخالفة والقوانين المحلية. يُفضل دائمًا لقوانين المرور والقيادة بأمان وسلامتك سيئة للغاية بالنسبة للآخرين على الطريق.

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