لحماية حقوقهم.. طرق تحرير محضر عبر مباحث الإنترنت

حوادث
مباحث الإنترنت
مباحث الإنترنت

 


يتعرض عدد كبير من المواطنين لطرق ابتزاز واحتيال ونصب من خلال منصات التواصل الاجتماعي ويرغبون في حماية أنفسهم وحقوقهم لذلك يبحثون عن طرق تحرير محضر عبر مباحث الإنترنت.

 

طرق تحرير محضر في مباحث الإنترنت

الطريقة الأولى: يمكن تقديم المحضر عن طريق الاتصال بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على الرقم: (0224065052 - 0224065051)، كما يمكن الاتصال على الخط الساخن 108 الخاص بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.

الطريقة الثانية: يمكن تقديم بلاغات جرائم تقنيات المعلومات الخاصة بهم على بوابة وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.


الطريقة الثالثة: الذهاب إلى المكان المخصص لتقديم البلاغات في وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية، أو بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

الجدير بالذكر أنه يجب عليك إحضار البطاقة الشخصية والدليل الصوري أو الإلكتروني الذي حدث معك ويدل على الواقعة.

حوادث الفجر الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات البلاغات الخط الساخن بلاغات تحرير محضر فى مباحث الانترنت بوابة وزارة الداخلية

مواد متعلقة

طريقة استرداد الكفالة بعد البراءة والتصالح مع المحكمة

آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا

عاطلان تخصصوا في سرقة المنازل بروض الفرج.. وقرار النيابة ضدهما

خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية

في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل "صاحب قهوة أسوان" بمصر الجديدة

ارتكبوا 6 جرائم.. حبس لصوص الدراجات النارية في المطرية

نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

أول قرار من جروس بعد هزيمة الزمالك من بيراميدز

عاجل:- مصر تستعد لاستقبال الجرحى الفلسطينيين عبر معبر رفح

زيادة أسعار عبوات بيبسي البلاستيكية جنيها بداية من اليوم السبت 1 فبراير 2025

مش واحد بس.. حقيقة وفاة موظف بالأوبرا بسبب تعرضه للظلم(خاص)

الأرصاد الجوية تحذر من طقس مضطرب وتوقعات بظواهر جوية شديدة في الساعات المقبلة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي 2025 والقنوات الناقلة

ختام فعاليات الورشة الحرفية “ حرفتك.. صنعتك “ لتنمية قدرات الفتيات بأسيوط

محافظ أسيوط: تحرير 448 محضر تمويني وضبط 62 شيكارة أسمدة زراعية خلال أسبوع