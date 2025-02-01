محافظ أسيوط: تحرير 448 محضر تمويني وضبط 62 شيكارة أسمدة زراعية خلال أسبوع

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جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 


صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم السبت بأنه تم تحرير 448 محضر تمويني وضبط 62 شيكارة أسمدة زراعية مخصصة لوزارة الزراعة ومحظور تداولها  بالأسواق فضلًا عن لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك خلال عدة حملات تموينية بالأسواق والمخابز والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز على مدار أسبوع  بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمحاربة الاحتكار والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة جشع بعض التجار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين شنت عدة حملات بالتنسيق مع إدارتها الخارجية بالمراكز في إطار تشديد الرقابة علي جميع المنشآت التموينية وضبط التلاعب في الأسعار وأسفرت الحملات على مدار 5 أيام على تحرير 448 محضر تمويني للمخابز البلدية والأسواق منهم 98 محضر في مجال الأسواق حيث تم ضبط 64 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط 260 كجم لحوم مجمده وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و48 برطمان حلويات أطفال غير صالحة وضبط 650 كيس كراتيه دون بيانات و1200قطعه مشروب سكري غير صالحة وضبط 120 برطمان صلصة وضبط 300 كجم سماد زراعية غير مسجل بوزارة الزراعة و207 باكو معسل مغشوش و62 شيكارة أسمدة زراعية مخصصه لوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق وضبط 540 كيلو سكر و512 زجاجه زيت  و192 كيس مكرونة وتجميع 35 أسطوانة بوتجاز صغيرة الحجم دون وجه حق وتحرير 11 محضر سجائر بأزيد من السعر  و5 محاضر غلق تجار تموينيين و10 محاضر غلق مستودعات بوتاجاز وتحرير عدد 15 محضر عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتجاز و5 محاضر مزاولة منشأة دون ترخيص وعدد 50  محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية وعدد 14 محاضر عدم حمل شهادات صحية أما في مجال المخابز البلدية فقد تم تحرير 350 محضر متنوع مابين محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين

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محافظ أسيوط: تحرير 448 محضر تمويني وضبط 62 شيكارة أسمدة زراعية خلال أسبوع