محافظ أسيوط: تطهير ترعة السنط بأبنوب

محافظات
جانب من الأعمال
جانب من الأعمال

 

 

 

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم السبت بأن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقيادة المهندس حاتم مختار والإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبو العيون عرفات نفذت حملة لتطهير ترعه السنط بأبنوب وإزالة العوائق بكوبري العمارة وترميم ونظافة جزء من الجسر الترابي بالبر الأيمن للترعة ونظافة وإزالة العوائق بكوبري ك 9500 مع التحميل الفوري ضمانًا لوصول المياة لنهايات الترع 

وذلك بإستخدام معدات الري كالكباش والصندل وحفارات ذات أذرع طويلة والحاويات مع نقل نواتج التطهير والتكريك والمخلفات والتجمعات إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الوحدات المحلية وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري وإزالة أي إعاقة لحركة الطرق لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.

اسيوط الإدارة المركزية الإدارة المركزية للموارد المائية والري الأمن الان الإدارة الادارة العامة الأم الأماكن الانتقال الاي الايمن الب التجمعات التطهير التكريك الحاويات التنس التنسيق الجسر السبت ألسن الحاوي الحضاري الري السب التحمي التحميل التراب الترع البر إله التجمع التح

مواد متعلقة

تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع أعضاء الجمعية الزراعية المركزية بالمحافظة

تعرف على موعد اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول بمحافظة أسيوط

محافظ أسيوط يتفقد مزرعة مدرسة مير الزراعية ويعلن عن تشغيل خدمة التوصيل للمنازل إلى المواطنين

برئاسة المحافظ.. تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة أسيوط اليوم

تفاصيل اجتماع المجلس القومي للسكان بمحافظة أسيوط اليوم

محافظ أسيوط: تركيب كشافات جديدة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بمدينة أبوتيج

"لهذا السبب" زيارة مفاجئة لمحافظ أسيوط لمخبز بلدي بحى شرق

الأكثر قراءة

أشرف بن شرقي يشارك في تدريبات الأهلي لأول مرة.. اليوم

اسيوط لتكرير البترول تنفذ مشروع لتدوير مياه الصرف الصناعي لتوفير 2 مليون متر مكعب سنويًا

البطل الأوليمبي أحمد الجندي وأبطال "ساعته وتاريخه" في ضيافة صاحبة السعادة

انقطاع المياه لمدة 10 ساعات عن مركز البداري في أسيوط

حصاد يناير.. تراجع القطبين وأزمات التحكيم عرض مستمر

مونبيليه يرفض عرضًا من الأهلي لضم موسى التعمري

‏حافلة تنقل الأسرى الفلسطينيين تخرج من سجن عوفر بالضفة الغربية باتجاه مدينة رام الله

مواجهات قوية في مختلف المسابقات.. إليك جدول مباريات السبت 1 فبراير 2025