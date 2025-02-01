محافظ أسيوط: تطهير ترعة السنط بأبنوب

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم السبت بأن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقيادة المهندس حاتم مختار والإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبو العيون عرفات نفذت حملة لتطهير ترعه السنط بأبنوب وإزالة العوائق بكوبري العمارة وترميم ونظافة جزء من الجسر الترابي بالبر الأيمن للترعة ونظافة وإزالة العوائق بكوبري ك 9500 مع التحميل الفوري ضمانًا لوصول المياة لنهايات الترع

وذلك بإستخدام معدات الري كالكباش والصندل وحفارات ذات أذرع طويلة والحاويات مع نقل نواتج التطهير والتكريك والمخلفات والتجمعات إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الوحدات المحلية وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري وإزالة أي إعاقة لحركة الطرق لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.