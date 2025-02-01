رفع 20،500 طن مخلفات بمركز ساحل سليم فى أسيوط

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس المركز قامت بحملة نظافة مكبرة في الطريق السريع وشوارع المدينة، وكذلك في الوحدات المحلية القروية ونقاط التجميع وأمام المصالح الحكومية، بإستخدام معدات الحملات الميكانيكية من لوادر وقلابات وسيارات كنس آلي

وأسفرت الحملة عن تحميل 20 طن و500 كجم من المخلفات وتم نقلها إلى مصنع السماد في بني غالب، وذلك في إطار رفع كفاءة النظافة في الشوارع والميادين العامة، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وشدد أبوالنصر على ضرورة إستمرار الحملات بشكل دوري في جميع مراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على النظافة العامة يعد من أولويات الحكومة، ويعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدًا على تكثيف الجهود وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف