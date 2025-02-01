ختام فعاليات الورشة الحرفية “ حرفتك.. صنعتك “ لتنمية قدرات الفتيات بأسيوط

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جانب من الختام
جانب من الختام

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم السبت بأن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة أعلنت عن اختتام فعاليات الورشة الحرفية التي تم نفذتها الإدارة العامة للشباب في مركز شباب رزقة الدير المحرق وذلك بمشاركة 23 فتاة من أعضاء نادي الفتاة بالمركز 

 

وحيث قامت مريم شكرى، المتخصصة في التربية الفنية، بتدريب الفتيات المشاركات في الورشة على كيفية صناعة الإكسسوارات والشنط بإستخدام الخرز، حيث اكتسبن مهارات عملية في الصناعات اليدوية والحرفية، التي تهدف إلى تنمية قدرات الفتيات وفتح مجالات فرص العمل لهن.

وأشار المحافظ إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز مهارات الفتيات في مجال الحرف اليدوية وتحقيق التمكين الإقتصادي للمرأة، بما يتماشى مع الإستراتيجية القومية التي تهدف إلى دعم الأسرة المصرية كما تم تقديم شرح حول أساسيات الحرف اليدوية وأماكن بيع خاماتها وكيفية تسويق المنتجات، وذلك في إطار دعم مشروعات تنمية الأسرة المصرية.

وأضاف أبوالنصر أن هذه المبادرة تساهم بشكل كبير في تنمية مهارات الشباب، لا سيما الفتيات، بما يتماشى مع دعم الدولة للحرف اليدوية كجزء من الهوية الثقافية المصرية، ويأتي ذلك في إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة لدعم الشابات وتمكينهن اقتصاديًا.

والجدير بالذكر أن مبادرة حرفتك… صنعتك التي تُنفذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تأتي دعمًا للحرف اليدوية والتراثية وتعليم الفتيات وتدريبهن على كيفية الإستفادة من المهارات الشخصية لتوفير حياة أفضل لهن.

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