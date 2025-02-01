"الوطنية للانتخابات" تشارك في ورشة عمل للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية

بوابة الفجر

شاركت الهيئة الوطنية للانتخابات بفاعليات ورشة العمل التي عقدتها المنظمة العربية للإدارات الانتخابية والشبكة العربية للمرأة في الانتخابات وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الألمانية للتعاون الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
  
  استمرت ورشة العمل علي مدار ثلاثة ايام تحت عنوان "أهمية التخطيط الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي كأدوات لتعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية" وبمشاركة عدد من الخبراء ووفود عن بعض الهيئات الانتخابية العربية.

   واستهل القاضي/ حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات كلمته بالترحيب بالوفود المشاركة وتوجيه الشكر للجهات القائمة علي تنظيم ورشة العمل وثمن دور المرأة وأهميته في العملية الانتخابية، كما استعرض ملامح مشاركة المرأة المصرية خلال الاستحقاقات الدستورية علي جميع المستويات سواء الناخبة أو المترشحة أو أمناء اللجان الانتخابية أو القاضيات اللاتي تولين الإشراف على الانتخابات بمختلف اللجان، واكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات عازمة علي تعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية من خلال بذل المزيد من الجهود في هذا الشأن.

   وكان وفد الهيئة برئاسة القاضي/حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وعضوية المستشار الدكتور/ محمد الجنك عضو مجلس ادارة الهيئة وضم القاضي/ شريف صديق نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة والمستشارة/ انجي بدوي والمستشارة/ مي مروان العضوات بالجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

الوطنية للانتخابات جريدة الفجر
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