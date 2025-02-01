تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي 2025 والقنوات الناقلة

حدد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة بورنموث، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة بورنموث ضد ليفربول

ينزل الريدز متصدر البريميرليج ضيفًا ثقيلًا على بورنموث، اليوم السبت الموافق 1 فبراير 2025، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافينبيرش، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، كودي جاكبو.

يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد بورنموث المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة.

وتنقل مباراة ليفربول وبورنموث عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

