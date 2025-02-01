تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إسبانيول في الدوري الإسباني 2025 والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لمواجهة إسبانيول في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

موعد مباراة إسبانيول ضد ريال مدريد

يحل الفريق الملكي ضيفًا ثقيلًا على إسبانيول، مساء اليوم السبت الموافق الأول من فبراير 2025، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إسبانيول

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: راؤول أسينسيو، أوريلين تشواميني، أنطونيو روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط الدفاعي: داني سيبايوس، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جوس، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

ويتربع ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 49 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام أتلتيكو مدريد، ويهدف لتوسيع الفارق مع منافسيه، عندما يواجه إسبانيول، صاحب المركز الثالث من القاع، برصيد 20 نقطة.

وتنقل مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 

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