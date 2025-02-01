تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الخلود في دوري روشن السعودي 2025 والقنوات الناقلة

اختار الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الخلود، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد ضد الخلود

يلتقي العميد مع مضيفه الخلود، مساء اليوم السبت الموافق الأول فبراير 2025، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الخلود

حراسة المرمي: بريدراج رايكوفيتش

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - دانيلو بيريرا - حسن كادش - ماريو ميتاي

خط الوسط: نجولو كانتي - حسام عوار – فابينيو

خط الهجوم: بنزيما - بيرجوين - عبد الإله هوساوي

يتقاسم الاتحاد صدارة دوري روشن مع الهلال، برصيد 43 نقطة لكل منهما، لكن العميد يتأخر بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، في المقابل يحتل الخلود المركز الـ11 برصيد 19 نقطة.

وتنقل مباراة الاتحاد ضد الخلود عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

