استعدادات لإطلاق سراح الدفعة الرابعة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة

العدو الصهيوني
استعدادات لإطلاق
استعدادات لإطلاق سراح الدفعة الرابعة من المحتجزين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، عن استعدادات في قطاع غزة لإطلاق سراح الدفعة الرابعة من المحتجزين الإسرائيليين، وذلك ضمن صفقة التبادل المتفق عليها بين حركة حماس وإسرائيل.

تفاصيل صفقة التبادل

أعلنت حركة حماس أسماء المحتجزين الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم في الجزء الرابع من المرحلة الأولى لصفقة التبادل، وذلك في الساعات القليلة المقبلة.

الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم:

  • عوفر كالدرون
  • كيث شمونسل سيغال
  • ياردن بيباس

تاريخ بدء الصفقة

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، حيث بدأ سريان المرحلة الأولى للصفقة والتي تمتد 42 يومًا، على أن يتم بعدها التفاوض بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية، ثم الثالثة.

وتتوسط كل من مصر وقطر في تنفيذ الاتفاق بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

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