صرف المعاشات للمستحقين بدءًا من اليوم السبت 1 فبراير 2025

بدأت البنوك الحكومية والبريد المصري، اليوم السبت، في صرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، والبالغ عددهم 11.5 مليون مواطن.

يتم الصرف من خلال منافذ الصرف المختلفة التي حددتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

منافذ صرف المعاشات

حددت الهيئة عددًا من منافذ الصرف على مستوى الجمهورية، والتي تشمل:

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة. منافذ شركات فوري. جميع البنوك العاملة في مصر. مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

الزيادة في المعاشات

يتم صرف الزيادة الخاصة بـ الحد الأدنى والأقصى للمعاشات التي تم الإعلان عنها في يناير 2025.

تصرف الزيادة للمرة الثانية هذا الشهر، وستشمل الأشخاص الذين بلغوا السن القانونية في بداية يناير 2025، بالإضافة إلى فئة جديدة من الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد.

الحد الأدنى للمعاش : 1495 جنيهًا .

: . الحد الأقصى للمعاش: 11600 جنيه.

إعلان انتظام صرف المعاشات

أعلن البريد المصري وبنك ناصر عن انتظام عملية صرف المعاشات اليوم السبت على مستوى الجمهورية، للمستفيدين والمستحقين كافة.