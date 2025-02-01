زيادة أسعار عبوات بيبسي البلاستيكية جنيها بداية من اليوم السبت 1 فبراير 2025

بدأت شركات المشروبات في مصر تنفيذ زيادة في أسعار عبوات بيبسي البلاستيكية، حيث ارتفع سعر العبوة بنحو جنيه واحد اعتبارًا من اليوم السبت 1 فبراير 2025، وذلك في خطوة جديدة تزامنًا مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.

زيادة أسعار عبوات بيبسي

أعلنت شركة بيبسي عن تطبيق زيادة قدرها جنيه واحد على أسعار العبوات البلاستيكية المختلفة في السوق المصري، حيث تشمل هذه الزيادة عبوات 2 لتر و1.5 لتر، بالإضافة إلى عبوات 600 مل التي تشهد ارتفاعًا في أسعارها أيضًا.

التأثير على المستهلكين

يأتي هذا التعديل في الأسعار في ظل الارتفاعات المتتالية في تكاليف المواد الخام والنقل، ما دفع الشركات لتعديل أسعار بعض منتجاتها لمواكبة تلك الزيادة في التكاليف.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار على ميزانية المستهلكين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

أسعار عبوات بيبسي الجديدة