جامعة بنها تنظم زيارة طلابية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56

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زيارة للمعرض الدولي
زيارة للمعرض الدولي للكتاب

نظمت جامعة بنها الأهلية، زيارة طلابية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب ويقام في الفترة من 23 يناير وحتي 5 من فبراير الجارى، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة".

وتفقد الطلاب خلال هذه الزيارات أجنحة وزارة الدفاع والداخلية وهيئة الرقابة الإدارية والثقافة والعديد من الأجنحة الأخرى ودور النشر المختلفة، حيث تعرفوا على أحدث الإصدارات من الكتب والمطبوعات، واطلعوا على الفعاليات الثقافية والعروض الفنية المتنوعة.

وأكد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية حرص الجامعة على تنظيم مثل هذه الزيارات للطلاب، لما لها من أهمية في تنمية وعيهم الثقافي وتشجيعهم على القراءة والبحث، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى دائمًا إلى توفير كافة الفرص للطلاب للتعرف على مختلف الثقافات واكتساب المعرفة في جميع المجالات العلمية والثقافية.

كما أشاد رئيس الجامعة بالدور الحيوي لمعرض الكتاب في تشكيل وعي الشباب الجامعي، مشيرا إلى أن الزيارة تهدف إلى تشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع على أحدث الإصدارات الأدبية والثقافية، وتعريفهم بأهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب كحدث ثقافي بارز.

وأشار الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، إلى أهمية تعزيز الأنشطة الثقافية في حياة الطلاب الجامعية، مشيرًا إلى أن زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب تعتبر فرصة قيمة لتوسيع آفاق المعرفة والثقافة لدى الطلاب مما يسهم في تشكيل شخصية الطالب الجامعي ورفع مستوى وعيه الثقافي.

وأضاف المغربي أن الجامعة تسعى دائمًا إلى دمج الأنشطة الثقافية مع الجوانب الأكاديمية، حيث أن القراءة ليست مجرد هواية، بل هي أساس بناء الفكر النقدي والتحليلي لدى الطلاب، مشيرا إلى أن الجامعة ستستمر في تنظيم مثل هذه الزيارات والفعاليات الثقافية، لتكون جزءًا من استراتيجية التعليم الشامل التي تعتمدها الجامعة.

الجدير بالذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد من أقدم وأكبر معارض الكتب في الشرق الأوسط، حيث يستقطب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم. ويشارك في المعرض هذا العام 1345 دار نشر و6150 عارضًا يمثلون 80 دولة، لعرض أحدث الإصدارات الأدبية والفكرية والثقافية.

زيارة للمعرض الدولي للكتاب

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الهيئة المصرية العامة للكتاب بنها الاهلية رئيس جامعة بنها الأهلية معرض القاهرة الدولي للكتاب

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