الأرصاد الجوية تحذر من طقس مضطرب وتوقعات بظواهر جوية شديدة في الساعات المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يسود طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أن تشهد البلاد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة ليلًا وفي الساعات المبكرة من صباح غد، مما يجعل الطقس شديد البرودة في أغلب الأنحاء.

4 ظواهر جوية تؤثر على الطقس

اضطراب الملاحة البحرية: يتوقع حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر، خليج السويس، وخليج العقبة، نتيجة لسرعة الرياح التي قد تصل إلى 50-60 كم/س، وارتفاع الأمواج بين 2.5 إلى 3.5 متر.

سقوط الأمطار: هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، ولكنها ستكون متقطعة.

الشبورة المائية: توقع الخبراء ظهور شبورة مائية كثيفة صباحًا، وقد تكون شديدة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة، خاصة في المناطق القريبة من المسطحات المائية.

نشاط الرياح: من المتوقع أن تنشط الرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد، خاصة على فترات متقطعة.

حالة الطقس على مختلف المناطق

الطقس على السواحل الشمالية : سيكون غائمًا جزئيًا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، إضافة إلى شمال سيناء .

: سيكون غائمًا جزئيًا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، إضافة إلى . الطقس على باقي الأنحاء: سيكون مشمسًا في معظم المناطق مثل القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، جنوب سيناء، وصعيد مصر.

حالة البحرين

البحر المتوسط : من المتوقع أن يكون البحر خفيفًا إلى معتدل ، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1 إلى 1.5 متر، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

: من المتوقع أن يكون البحر ، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1 إلى 1.5 متر، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية. البحر الأحمر: سيكون البحر مضطربًا، مع ارتفاع أمواج بين 2.5 إلى 3.5 متر، ورياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

نصائح الأرصاد للمواطنين