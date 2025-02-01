حماس تضيف بندًا رمزيًا في صفقة تبادل المحتجزين والأسرى

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن حركة حماس قد أضافت بندًا رمزيًا في صفقة تبادل المحتجزين والأسرى، حيث وقع المحتجزون الإسرائيليون الذين تم الإفراج عنهم اليوم السبت على تعهد بعدم العودة للخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي أو المشاركة في القتال ضد الفصائل الفلسطينية في المستقبل.

تفاصيل التعهد الموقع من المحتجزين الإسرائيليين

وقالت القناة، إن المحتجزين الإسرائيليين الذين تم إطلاق سراحهم اليوم من أسر حماس في قطاع غزة، وقعوا على تعهد مكتوب بعدم العودة للخدمة العسكرية في جيش الاحتلال، إضافة إلى عدم المشاركة في أي عمليات قتالية ضد الفلسطينيين.

وثيقة "قرار إطلاق سراح"

وذكر تقرير القناة أنه لدى مغادرة المحتجزين، وهما ياردين بيباس وعوفر كالديرون، تم تسليمهما وثيقة مطبوعة من حماس مكتوب عليها باللغة العبرية "قرار إطلاق سراح"، وتحمل صورتهما بالإضافة إلى العلم الفلسطيني.

إجراءات التسليم والرعاية الصحية

تم تسليم المحتجزين إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي عن طريق الصليب الأحمر، وتم نقلهما إلى مستشفيات تل أبيب، حيث أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن حالتهما الصحية جيدة. كما تم تسليم المحتجز الثالث، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، في ميناء غزة شمال القطاع.

الدفعة الرابعة من صفقة التبادل

تم في إطار الصفقة تسليم 3 محتجزين إلى الصليب الأحمر، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأمريكية والفرنسية بالإضافة إلى الإسرائيلية، في مقابل إفراج إسرائيل عن 183 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال.

تمت الصفقة في إطار اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين الذي بدأ سريانه في 19 يناير 2025.

ظهور صورة محمد الضيف

وخلال مراسم تسليم المحتجزين، ظهرت صورة محمد الضيف، القائد الراحل لكتائب القسام، حيث وضعت حماس صورته على المنصة، بجانب صور القيادات التي استشهدت في الضربات الإسرائيلية خلال العام الماضي.