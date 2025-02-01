كتائب القسام تبدأ تسليم الأسير الإسرائيلي كيث شمونسل سيجال إلى الصليب الأحمر في ميناء غزة

في خطوة جديدة ضمن صفقة تبادل الأسرى، بدأت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم السبت، عملية تسليم الأسير الإسرائيلي الحامل للجنسية الأمريكية كيث شمونسل سيجال إلى الصليب الأحمر في ميناء غزة بشمال القطاع.

استعدادات تسليم الأسير

وصلت سيارات الصليب الأحمر إلى موقع التسليم في ميناء غزة، حيث كان كتائب القسام قد استعدت لتسليم الأسير سيجال، الذي يعد من الأسرى كبار السن.

وكان التسليم في ظل ترقب كبير، وسط استعدادات أمنية للحدث الذي كان يعد جزءًا من صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

تفاصيل عملية التسليم

وقال تقرير قناة الجزيرة إن أبوعمر الحواجري، قائد كتيبة الشاطئ في كتائب القسام، الذي كان الاحتلال قد زعم اغتياله في وقت سابق، سيظهر خلال عملية التسليم المرتقبة.

وكانت كتائب القسام قد سلمت في وقت سابق عوفر كالدرون وياردن بيباس في خان يونس جنوبي القطاع، وذلك في إطار المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.

صفقة تبادل الأسرى

كما أوضح أبوعبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، في تغريدة له عبر منصة تليجرام، أن كتائب القسام قررت في إطار صفقة "طوفان الأقصى" الإفراج عن ثلاثة أسرى إسرائيليين وهم: عوفر كالدرون، كيث شمونسل سيجال، وياردن بيباس.

تعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها تسليم أسرى إسرائيليين ضمن صفقة التبادل التي تشمل أيضًا الأسرى الفلسطينيين.

فقد تم الإفراج عن أسيرين إسرائيليين، من بينهم أربيل يهود التي تعد من أشهر الأسيرات في قطاع غزة، في وقت سابق من هذا الأسبوع.