معاقبة موظف استغل طبيعة لعمله لطلب رشوة في المطرية

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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، على خليفة اتهامه بطلب وقبول رشوة مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية مستغلا طبيعة عمله.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم والذي يعمل موظفا عاما بحي المطرية والتابع لمحافظة القاهرة ومن اختصاصه حصر الأراضى المملوكة للدولة بنطاق الحى وإزالة ما يقع عليها من تعديات.

وفى غضون عام 2021 تم تعين المتهم عضوا بلجنة التعويضات بحى المطرية لصرف مبالغ التعويضات عن إزالة الأملاك الخاصة والتوقيع على استمارات حصر الأملاك، إلا أنه قد أخل بواجبات الوظيفة بأن طلب وأخذ رشوة من أحد الأشخاص مقابل الاتجار بأعمال وظيفته.

وأشار أمر الإحالة أن المتهم تقاضى من أحد الأشخاص رشوة مالية مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له وإزالة المنشآت المقامة عليها.

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