عاجل:- مصر تستعد لاستقبال الجرحى الفلسطينيين عبر معبر رفح

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، في خبر عاجل، بأن هناك استعدادات لاستقبال المصابين الفلسطينيين في معبر رفح البري، وذلك في إطار جهود مصر الإنسانية للتخفيف من معاناة الجرحى الفلسطينيين.

الاستعدادات في معبر رفح

أكد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن المعبر جاهز من الجانب المصري لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، بعد أن تم الانتهاء من تجهيزه من الجهة الفلسطينية أيضًا. وأضاف أن فرق المراقبة الأوروبية قد تم نشرها لمراقبة المعبر، وذلك بالتنسيق مع السلطات الفلسطينية.

وأكد المحافظ في تدوينة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن فتح معبر رفح اليوم يأتي في إطار تنفيذ السياسة المصرية في تقديم الدعم الإنساني.

وقال: "سنبدأ في استقبال المصابين الفلسطينيين، وهي ترجمة لنجاح السياسة المصرية".

البدء في نقل الجرحى الفلسطينيين

وفي وقت سابق من اليوم، بدأت عملية نقل الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة لأول مرة منذ مايو الماضي عبر معبر رفح، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووفقًا لوكالة "سند" الفلسطينية، سيُسمح يوميًا بسفر 50 جريحًا أو مريضًا فلسطينيًا مع مرافقيهم عبر المعبر.

الإجراءات التنظيمية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس الجمعة، أن أول فوج من المرضى والجرحى، وعددهم 50 شخصًا، سيتم إرسالهم عبر معبر رفح.

كما تم تجهيز باصات لنقلهم إلى المعبر، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.