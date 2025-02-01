الأرصاد الجوية: درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية حتى الأربعاء المقبل

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تظل درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 3 درجات على مدار الأسبوع الجاري وحتى يوم الأربعاء المقبل.

تفاصيل الطقس خلال الأسبوع الجاري

وقالت غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، اليوم السبت، إن متوسط درجة الحرارة العظمى في القاهرة يتراوح بين 21 و23 درجة مئوية خلال فترات النهار، ما يعكس طقسًا معتدلًا.

الظروف الجوية في الليل والصباح

أوضحت غانم أن هناك مرتفعًا جويًا يؤثر على البلاد، مما يساهم في ظهور أشعة الشمس خلال فترات النهار. وفي فترة الصباح الباكر وفترات الليل، يتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى في القاهرة نحو 12 درجة مئوية، بينما في المدن الجديدة تصل إلى 10 درجات مئوية.

الاضطراب في حركة الملاحة البحرية

وفيما يخص حالة البحر الأحمر، أشارت غانم إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، مع ارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر إلى 3 متر، مما يجعلها غير مناسبة لأعمال الصيد أو الملاحة البحرية أو التنزه.

توقعات الأمطار والطقس البارد

كما توقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

وأضافت أن البلاد ستتأثر بـ منخفض جوي في طبقات الجو العليا خلال أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة، مما سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة مع نشاط قوي للرياح، ما يجعل الطقس شديد البرودة في فترات الليل.