استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 1 فبراير 2025

الاقتصاد
الذهب اليوم
الذهب اليوم

سجّل سعر الذهب في مصر اليوم السبت 1 فبراير 2025 استقرارًا في بداية التعاملات، بعد الارتفاع الأخير الذي شهدته الأسعار أمس، حيث ارتفع عيار 21 الأكثر تداولًا بنحو 20 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

  • الذهب عيار 24: سجل سعر عيار 24 اليوم السبت 1 فبراير 2025 نحو 4480 جنيهًا.
  • الذهب عيار 21: استقر سعر عيار 21 عند 3920 جنيهًا.
  • الذهب عيار 18: سجل سعر عيار 18 اليوم 3360 جنيهًا.
  • الجنيه الذهب: استقر سعر الجنيه الذهب عند 31360 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم نحو 2805 دولارات للأوقية.

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