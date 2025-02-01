استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 1 فبراير 2025
سجّل سعر الذهب في مصر اليوم السبت 1 فبراير 2025 استقرارًا في بداية التعاملات، بعد الارتفاع الأخير الذي شهدته الأسعار أمس، حيث ارتفع عيار 21 الأكثر تداولًا بنحو 20 جنيهًا.
أسعار الذهب اليوم في مصر
- الذهب عيار 24: سجل سعر عيار 24 اليوم السبت 1 فبراير 2025 نحو 4480 جنيهًا.
- الذهب عيار 21: استقر سعر عيار 21 عند 3920 جنيهًا.
- الذهب عيار 18: سجل سعر عيار 18 اليوم 3360 جنيهًا.
- الجنيه الذهب: استقر سعر الجنيه الذهب عند 31360 جنيهًا.
سعر الذهب عالميًا
وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم نحو 2805 دولارات للأوقية.