استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 1 فبراير 2025

سجّل سعر الذهب في مصر اليوم السبت 1 فبراير 2025 استقرارًا في بداية التعاملات، بعد الارتفاع الأخير الذي شهدته الأسعار أمس، حيث ارتفع عيار 21 الأكثر تداولًا بنحو 20 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24 : سجل سعر عيار 24 اليوم السبت 1 فبراير 2025 نحو 4480 جنيهًا .

: سجل سعر اليوم السبت 1 فبراير 2025 نحو . الذهب عيار 21 : استقر سعر عيار 21 عند 3920 جنيهًا .

: استقر سعر عند . الذهب عيار 18 : سجل سعر عيار 18 اليوم 3360 جنيهًا .

: سجل سعر اليوم . الجنيه الذهب: استقر سعر الجنيه الذهب عند 31360 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم نحو 2805 دولارات للأوقية.