رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 لجميع المحافظات

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بوابة الفجر

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية في مختلف محافظات الجمهورية نتيجة امتحاناتهم لعام 2025، خاصة بعد ظهور النتيجة في بعض المحافظات. 

يبحث الطلاب في الوقت الحالي عن الروابط الرسمية للاستعلام عن نتائجهم، التي سيتم رفعها عبر المواقع الرسمية للمحافظات فور الإعلان عن ظهورها. 

وفيما يلي نقدم لكم روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في 11 محافظة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس

  1. قم بالدخول على الرابط الرسمي لمديرية التعليم في المحافظة التي تتبعها.
  2. اختر المرحلة الدراسية التي تنتمي إليها، وهي الشهادة الإعدادية.
  3. اختر المحافظة التي تتبعها المدرسة.
  4. أدخل رقم الجلوس بشكل صحيح.
  5. اضغط على زر "عرض النتيجة" لتحصل على تفاصيل الدرجات الخاصة بك.

روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في 11 محافظة

تفاصيل توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2025

  • اللغة العربية: 40 درجة
  • اللغة الإنجليزية: 30 درجة
  • العلوم: 20 درجة
  • الدراسات الاجتماعية: 20 درجة
  • الرياضيات: 30 درجة
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