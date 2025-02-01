رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 لجميع المحافظات
يترقب طلاب الشهادة الإعدادية في مختلف محافظات الجمهورية نتيجة امتحاناتهم لعام 2025، خاصة بعد ظهور النتيجة في بعض المحافظات.
يبحث الطلاب في الوقت الحالي عن الروابط الرسمية للاستعلام عن نتائجهم، التي سيتم رفعها عبر المواقع الرسمية للمحافظات فور الإعلان عن ظهورها.
وفيما يلي نقدم لكم روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في 11 محافظة.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس
- قم بالدخول على الرابط الرسمي لمديرية التعليم في المحافظة التي تتبعها.
- اختر المرحلة الدراسية التي تنتمي إليها، وهي الشهادة الإعدادية.
- اختر المحافظة التي تتبعها المدرسة.
- أدخل رقم الجلوس بشكل صحيح.
- اضغط على زر "عرض النتيجة" لتحصل على تفاصيل الدرجات الخاصة بك.
روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في 11 محافظة
- محافظة القاهرة: اضغط هنا للاستعلام
- محافظة القليوبية: اضغط هنا للاستعلام
- محافظة الشرقية: اضغط هنا للاستعلام
- محافظة المنوفية: اضغط هنا للاستعلام
- محافظة الدقهلية: اضغط هنا للاستعلام
- محافظة الغربية: اضغط هنا للاستعلام
- محافظة سوهاج: اضغط هنا للاستعلام
- محافظة أسوان: اضغط هنا للاستعلام
- محافظة الأقصر: اضغط هنا للاستعلام
- محافظة المنيا: اضغط هنا للاستعلام
- محافظة أسيوط: اضغط هنا للاستعلام
تفاصيل توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2025
- اللغة العربية: 40 درجة
- اللغة الإنجليزية: 30 درجة
- العلوم: 20 درجة
- الدراسات الاجتماعية: 20 درجة
- الرياضيات: 30 درجة