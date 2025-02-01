استقرار أسعار الأرز في السوق المحلي اليوم 1 فبراير 2025

استقر سعر الأرز الشعير داخل السوق المحلي في بداية فبراير، وذلك بعد سلسلة من التحركات في أسعار الأرز خلال نهاية شهر يناير.

وفقًا لتصريحات شعبة الأرز، سجل سعر الأرز استقرارًا عند آخر انخفاض سُجل، ويقدم هذا التقرير تفاصيل الأسعار الحالية.

أسعار الأرز اليوم في الأسواق

الأرز الشعير الرفيع : يتراوح سعره بين 16 و18 جنيهًا للكيلو .

: يتراوح سعره بين . الأرز الشعير العريض : يتراوح سعره بين 17.5 و18 جنيهًا للكيلو .

: يتراوح سعره بين . الأرز الأبيض الرفيع : يتراوح سعره بين 25 و26 جنيهًا للكيلو .

: يتراوح سعره بين . الأرز الأبيض العريض: يتراوح سعره بين 27 و29 جنيهًا للكيلو.

أسعار طن الأرز

طن الأرز الشعير الرفيع : يتراوح بين 16800 و17700 جنيه .

: يتراوح بين . طن الأرز الشعير العريض : يتراوح بين 17500 و17700 جنيه .

: يتراوح بين . طن الأرز الأبيض الرفيع : يتراوح بين 25 و26 ألف جنيه .

: يتراوح بين . طن الأرز الأبيض العريض: يتراوح بين 27 و29 ألف جنيه.

أسباب ارتفاع أسعار الأرز

أوضح نادر نورالدين، مستشار وزير التموين الأسبق، أن الإنتاج المحلي من الأرز يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، حيث بلغ الإنتاج العام الماضي أكثر من 3.5 مليون طن، وهو يتناسب مع حجم الاستهلاك.

وذكر أن ارتفاع الأسعار يعود إلى جشع التجار، خاصة في ظل وفرة المحصول بعد موسم الحصاد في أكتوبر، مما يجعل الزيادة في الأسعار غير مبررة.

وأشار إلى أن الحكومة قد تلجأ لإستيراد الأرز من الهند بشكل طبيعي، كما يحدث كل عام، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الطلب على السلع.

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى ضبط السوق المحلية ومنع التضخم السعري، وهو ما يُتوقع أن يُسهم في استقرار الأسعار خلال الشهر الكريم.