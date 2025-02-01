استقرار أسعار الأرز في السوق المحلي اليوم 1 فبراير 2025

الاقتصاد
الأرز
الأرز

استقر سعر الأرز الشعير داخل السوق المحلي في بداية فبراير، وذلك بعد سلسلة من التحركات في أسعار الأرز خلال نهاية شهر يناير. 

وفقًا لتصريحات شعبة الأرز، سجل سعر الأرز استقرارًا عند آخر انخفاض سُجل، ويقدم هذا التقرير تفاصيل الأسعار الحالية.

أسعار الأرز اليوم في الأسواق

  • الأرز الشعير الرفيع: يتراوح سعره بين 16 و18 جنيهًا للكيلو.
  • الأرز الشعير العريض: يتراوح سعره بين 17.5 و18 جنيهًا للكيلو.
  • الأرز الأبيض الرفيع: يتراوح سعره بين 25 و26 جنيهًا للكيلو.
  • الأرز الأبيض العريض: يتراوح سعره بين 27 و29 جنيهًا للكيلو.

أسعار طن الأرز

  • طن الأرز الشعير الرفيع: يتراوح بين 16800 و17700 جنيه.
  • طن الأرز الشعير العريض: يتراوح بين 17500 و17700 جنيه.
  • طن الأرز الأبيض الرفيع: يتراوح بين 25 و26 ألف جنيه.
  • طن الأرز الأبيض العريض: يتراوح بين 27 و29 ألف جنيه.

أسباب ارتفاع أسعار الأرز

أوضح نادر نورالدين، مستشار وزير التموين الأسبق، أن الإنتاج المحلي من الأرز يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، حيث بلغ الإنتاج العام الماضي أكثر من 3.5 مليون طن، وهو يتناسب مع حجم الاستهلاك. 

وذكر أن ارتفاع الأسعار يعود إلى جشع التجار، خاصة في ظل وفرة المحصول بعد موسم الحصاد في أكتوبر، مما يجعل الزيادة في الأسعار غير مبررة.

وأشار إلى أن الحكومة قد تلجأ لإستيراد الأرز من الهند بشكل طبيعي، كما يحدث كل عام، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الطلب على السلع.

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى ضبط السوق المحلية ومنع التضخم السعري، وهو ما يُتوقع أن يُسهم في استقرار الأسعار خلال الشهر الكريم.

استقرار أسعار الأرز في السوق المحلي اليوم 1 فبراير 2025 بعد سلسلة من التحركات في أسعار الأرز خلال نهاية شهر يناير استقر سعر الأرز الشعير داخل السوق المحلي في بداية فبراير وفق ا لتصريحات شعبة الأرز سجل سعر الأرز استقرار ا عند آخر انخفاض س جل ويقدم هذا التقرير تفاصيل الأسعار الحالية أسعار الأرز اليوم في الأسواق الأرز الشعير الرفيع يتراوح سعره بين 16 و18 جنيه ا للكيلو الأرز الشعير العريض يتراوح سعره بين 17 5 و18 جنيه ا للكيلو الأرز الأبيض الرفيع يتراوح سعره بين 25 و26 جنيه ا للكيلو الأرز الأبيض العريض يتراوح سعره بين 27 و29 جنيه ا للكيلو أسعار طن الأرز طن الأرز الشعير الرفيع يتراوح بين 16800 و17700 جنيه طن الأرز الشعير العريض يتراوح بين 17500 و17700 جنيه طن الأرز الأبيض الرفيع يتراوح بين 25 و26 ألف جنيه طن الأرز الأبيض العريض يتراوح بين 27 و29 ألف جنيه أسباب ارتفاع أسعار الأرز أوضح نادر نورالدين مستشار وزير التموين الأسبق أن الإنتاج المحلي من الأرز يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي حيث بلغ الإنتاج العام الماضي أكثر من 3 5 مليون طن وهو يتناسب مع حجم الاستهلاك وذكر أن ارتفاع الأسعار يعود إلى جشع التجار خاصة في ظل وفرة المحصول بعد موسم الحصاد في أكتوبر مما يجعل الزيادة في الأسعار غير مبررة وأشار إلى أن الحكومة قد تلجأ لإستيراد الأرز من الهند بشكل طبيعي كما يحدث كل عام خصوص ا مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الطلب على السلع وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى ضبط السوق المحلية ومنع التضخم السعري وهو ما ي توقع أن ي سهم في استقرار الأسعار خلال الشهر الكريم

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