ضبط 10 أطنان أسماك فاسدة ومصنعات ومقطعات لحوم وهياكل دواجن غير صالحة بالجيزة

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لحوم غير صالحة
لحوم غير صالحة

تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط ١٠.٥ طن مصنعات ومقطعات لحوم وهياكل دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وذلك خلال الحملات التفتيشية التي تم تنفيذها علي مدار أسبوعين بالمرور علي محلات الجزارة ومنافذ ثلاجات اللحوم.
ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومباحث التموين لمواصلة الحملات التفتيشية علي الأسواق والمحال العامة والمطاعم والمنشات للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين.
وأكد المحافظ علي التصدي بكل حزم لأى مخالفة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على آمن وسلامة المواطنين وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأشار محافظ الجيزة أن الضبطيات ضمت ٢ طن و١٥٠ كجم مصنعات لحوم وهياكل دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى بكرداسة والبدرشين، وضبط  ٢ طن و١٠٠ كجم مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى بحي إمبابة. 
كما تمكنت الحملات من ضبط ٣ طن و٤٠ كجم مصنعات لحوم ودهون حيوانية ومقطعات لحوم وهياكل دواجن وكبده واسماك مستورده فاسدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى بأحياء بولاق الدكرور والطالبية.
بالإضافة إلي ضبط طن ٥٥٠ كجم  لحوم مفروم ومقطعات لحوم ودواجن فاسدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي  بأحياء المنيرة الغربية والهرم والعجوزة، وضبط طن و٥٠٠ كجم هياكل دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى بمركز ومدينة أوسيم  .  
وفي مجال التفتيش علي اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية تم ضبط ٣٨٧ كجم بأحياء الهرم وبولاق الدكرور والوراق وجنوب والعمرانية والشيخ زايد وأكتوبر.
ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير عدد ٣٢ محضر حيال المخالفين تنفيذا لدور المديرية فى خدمة وحماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة.

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