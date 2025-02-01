محافظ الدقهلية: انطلاق 8 قوافل طبية وعلاجية مجانية خلال فبراير الجاري



أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق 8 قوافل طبية علاجية مجانية خلال شهر فبراير الجاري، وفقا لخطة مديرية الصحة بالدقهلية، لإطلاق القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين بهذه القرى وغيرها على التوالي.

وأشار "مرزوق "إلى أن منظومة القوافل الطبيه يتم تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، وتستهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجا فى أماكن إقامتهم لتخفيف العبء عنهم، مؤكدا أن هناك اهتمام بالغ بوصول الخدمة الصحية لجميع القرى والعزب بدائرة المحافظة فى إطار الخطة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحة وتقوم عليها مديرية الصحة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، أن تنفيذ خطة القوافل خلال شهر فبراير الجاري تشمل، قرية الروضة مركز بلقاس يومي الاثنين والثلاثاء 3،4 فبراير المقبل، قرية ميت ابو خالد مركز ميت غمر يومي 10،11، قرية رأس الخليج مركز شربين يومي 17،18، قرية 30 بصار يومي 24،25 فبراير، لتغطية وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمترددين على القوافل من أبناء تلك القرى والقرى المجاورة.