مواجهات قوية للقومي والطيران واسكو بالقسم الثالث

تقام اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا مباريات الأسبوع التاسع عشر بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2024-2025.

حيث يستضيف المرج صاحب المركز السابع برصيد 25 نقطة فريق القومي صاحب المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز المرج بثلاث أهداف مقابل هدف.

بينما يستضيف النصر للتصدير صاحب المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة فريق ليفيلز صاحب المركز الرابع برصيد 29 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز ليفيلز بثلاث أهداف مقابل هدف.

و يخرج الطيران صاحب المركز السادس برصيد 25 نقطة لمواجهة هليوبوليس صاحب المركز الثالث برصيد 32 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما.

ويخرج اسكو صاحب المركز العاشر برصيد 19 نقطة لملاقاة فريق القناطر الخيرية صاحب الصدارة برصيد 37 نقطة، حيث انتهت مباراة الدور الأول بفوز القناطر الخيرية بهدف دون مقابل.

ويخرج قليوب صاحب الوصافة برصيد 34 نقطة لملاقاة فريق بهتيم صاحب المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة، حيث انتهت مباراة الدور الأول بفوز قليوب بهدف دون رد.

ويستضيف المطرية صاحب المركز الثامن برصيد 21 نقطة فريق قها صاحب المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز قها بهدف دون رد.

ويستضيف طوخ صاحب المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة فريق سبورتنج كاسل صاحب المركز الأخير برصيد 7 نقاط.

بينما تأجل مباراة بطا ومدينة نصر لموعد أخر بسبب عدم الانتهاء من الإصلاحات بملعب بطا.

بينما يحصل فريق رع على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة:

1- القناطر الخيرية 37 نقطة

2- قليوب 34 نقطة

3- هليوبوليس 32 نقطة

4- ليفيلز 29 نقطة

5- رع 28 نقطة

6- الطيران 25 نقطة

7- المرج 25 نقطة

8- المطرية 21 نقطة

9- بطا 20 نقطة

10- إسكو 19 نقطة

11- بهتيم 19 نقطة

12- طوخ 19 نقطة

13- مدينة نصر 18 نقطة

14- قها 16 نقطة

15- النصر للتصدير 14 نقطة

16- القومي 8 نقاط

17- سبورتنج كاسل 7 نقاط