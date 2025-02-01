مونبيليه يرفض عرضًا من الأهلي لضم موسى التعمري

رفض نادي مونبيليه الفرنسي، عرضًا مقدمًا من الأهلي المصري للتعاقد مع النجم الأردني موسى التعمري، مقابل 6 ملايين يورو.

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن مونبيليه رفض التخلي عن التعمري بعد وصول عرض من جانب الأهلي، إضافة إلى وجود مفاوضات مع ستاد رين الفرنسي بخصوص اللاعب الأردني.

وأضافت الصحيفة أن التعمري الذي ينتهي عقده مع مونبلييه في يونيو 2026، يحظى باهتمام فينوورد الهولندي، إلى جانب بعض الأندية العربية.

يشار إلى أن الأهلي تعاقد مع 4 صفقات شتوية حتى الآن وهم؛ المغربي أشرف بن شرقي والسلوفيني جراديسار، ومصطفى العش وأحمد رضا، بينما سينضم محمود حسن تريزيجيه لصفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل.