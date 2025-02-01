انقطاع المياه لمدة 10 ساعات عن مركز البداري في أسيوط

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اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد اليوم السبت عن إيقاف المحطة المرشحه بالبداري من الخدمة احتمالية وجود ضعف في ضخ المياه خلال أوقات الذروة لسكان الأدوار العليا فقط بالبداري، تشمل عمليات الغسيل والتطهير والتعقيم للخزانات الأرضية، وذلك لمدة 10 ساعات ابتداءً من اليوم السبت 1 فبراير 2025 الساعة 8 مساءا وحتى الأحد 2 فبراير 2025 الساعة 6 صباحًا، في إطار الخطة الدورية لصيانة المحطات المرشحة 

وقامت الشركة بتشغيل جميع البدائل من محطات الارتوازي بالإضافة إلى محطة البداري الغربية لضمان استمرار تزويد المياه دون انقطاع

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