اسيوط لتكرير البترول تنفذ مشروع لتدوير مياه الصرف الصناعي لتوفير 2 مليون متر مكعب سنويًا

الاقتصاد
بوابة الفجر

تواصل شركة اسيوط لتكرير البترول جهودها في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والحفاظ على البيئة من خلال مجموعة من المشاريع المتقدمة وفق المحورين الرابع والخامس من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، ففي خطوة بارزة  لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، بدأت الشركة تنفيذ مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بقدرة 10 ميجاوات والمٌمول بمنحة من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل  10٪ من استهلاكها السنوي من الطاقة الكهربائية.
علاوة على ذلك، تخطط الشركة لتنفيذ مشروع لتدوير مياه الصرف الصناعي، مما سيؤدي إلى توفير  2 مليون متر مكعب من مياه النيل سنويًا، وتقليل التكاليف التشغيلية بنحو 1.5 مليون دولار، والحفاظ على البيئة.
ويتم حاليا  إستخدام مياه الصرف الصناعى المعالجة داخل الشركة فى  رى زراعات نبات الجوجوبا الأمر الذى يحافظ على البيئة من خلال عدم تصريف اى مياه للصرف خارج  الشركة، بالإضافة إلي المردودين البيئي والاقتصادي لأشجار الجوجوبا المنزرعة داخل الشركة

وفي إطار تحسين كفاءة الأداء الصناعي، انتهت الشركة من تجديد مراوح التبريد بجهاز تقطير 1، بهدف زيادة تدفق الهواء، مما سيسهم في تقليل الأبخرة، وبالتالي استرجاع نحو 125 طن شهريًا من منتج البوتاجاز، وتحقيق وفر سنوي قدره 720 ألف دولار.

كما تم ربط المداخن لعدد من الأفران بالشركة بنظام الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات الغازية مع جهاز شئون البيئة، بهدف الالتزام بأعلى المعايير البيئية.
وتأتي هذه المبادرات تأكيدًا على التزام الشركة بتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في كافة عملياتها.

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اسيوط لتكرير البترول تنفذ مشروع لتدوير مياه الصرف الصناعي لتوفير 2 مليون متر مكعب سنويًا

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