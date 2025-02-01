الشباب والرياضة بمطروح تواصل تنفذ مبادرة ساعة رياضة الساعة السابعة صباحا بمركز شباب الضبعة

نفذ مركز شباب الضبعة اليوم السبت 1 فبراير 2025 تحت إشراف الدكتورة " نجلاء البلشي " وكيلة المديرية للرياضة ومسؤل المتابعة الرقمية، مبادرة ساعة رياضة الساعة السابعة بمراكز الشباب، وذلك للاهتمام بالشباب وحثهم على ممارسة الرياضة..

و المبادرة تتضمن العديد من الأنشطة الرياضيه للنشئ والشباب والمشاركين من مختلف المراحل السنية، وتشمل ممارسة رياضة المشي والجري وتدريبات لياقة بدنية ثم تدريبات كرة القدم، المبادرة تشمل جميع الإدارات على مستوى المحافظة ومراكز الشباب تحت قيادة تدريبية كابتن " اشرف السباعي "

تأتي المبادرة فى إطار توجيهات الدكتور "اشرف صبحى" وزير الشباب والرياضة، واللواء "خالد شعيب" محافظ مطروح، والدكتور سيد حزين وكيل وزارة الإدارة المركزية ومراكز الشباب والهيئات الشبابية والدكتور " وليد رفاعي " مدير عام الشباب والرياضة بمطروح ، بالاهتمام بالنشء والشباب وجعل الرياضة اسلوب حياة، والاهتمام بالأنشطة الرياضية بمراكز الشباب،، تنفيذًا وتحقيقًا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة فى ضوء رؤية مصر 2030.