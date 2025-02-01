الشباب والرياضة بمطروح تواصل تنفذ مبادرة ساعة رياضة الساعة السابعة صباحا بمركز شباب الضبعة

محافظات
مبادرة نصف ساعة رياضة
مبادرة نصف ساعة رياضة بمطروح

 نفذ مركز شباب الضبعة اليوم السبت 1 فبراير 2025 تحت إشراف   الدكتورة " نجلاء البلشي " وكيلة المديرية للرياضة ومسؤل المتابعة الرقمية، مبادرة ساعة رياضة الساعة السابعة بمراكز الشباب، وذلك للاهتمام بالشباب وحثهم على ممارسة الرياضة..

و المبادرة تتضمن العديد من الأنشطة الرياضيه للنشئ والشباب والمشاركين من مختلف المراحل السنية، وتشمل ممارسة رياضة المشي والجري وتدريبات لياقة بدنية ثم تدريبات كرة القدم، المبادرة تشمل جميع الإدارات على مستوى المحافظة ومراكز الشباب تحت قيادة تدريبية كابتن " اشرف السباعي "

 

تأتي المبادرة  فى إطار توجيهات الدكتور "اشرف صبحى" وزير الشباب والرياضة، واللواء "خالد شعيب" محافظ مطروح، والدكتور سيد حزين وكيل وزارة الإدارة المركزية ومراكز الشباب والهيئات الشبابية والدكتور " وليد رفاعي "  مدير عام الشباب والرياضة بمطروح  ، بالاهتمام بالنشء والشباب وجعل الرياضة اسلوب حياة، والاهتمام بالأنشطة الرياضية بمراكز الشباب،، تنفيذًا وتحقيقًا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة فى ضوء رؤية مصر 2030.

أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة أسلوب حياة اللواء خالد شعيب تدريبات لياقة لتنمية المستدامة ممارسة رياضة

مواد متعلقة

الشباب والرياضة تطلق ختام تقييمات مبادرات برنامج «نتشـارك» للمبادرات المجتمعية

رئيس جامعة مطروح: ندعم موقف الدولة المصرية الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير

نائب محافظ مطروح يفتتح مسجد عباد الرحمن بمنطقة وادي الرمل

تعليم مطروح: إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول آخر الأسبوع المقبل

مطروح الأزهرية «رئيس المنتدي»، ومقرر لجنة «التكنولوجيا والتحول الرقمي» بمنتدي الطفل

وكيل وزارة التربية والتعليم: ندوة حول رؤية تعليم مطروح المستقبلية

بمشاركة أندية الفتاة والمرأة بمطروح.. وزير الشباب والرياضة يفتتح النسخة الثانية من " معرض بيزنس "

قافلة إغاثة ومساعدات إنسانيةعاجلة لقطاع غزة مقدمة من أهالي وقبائل مطروح
Elfagr.org

الأكثر قراءة

أشرف بن شرقي يشارك في تدريبات الأهلي لأول مرة.. اليوم

انقطاع المياه لمدة 10 ساعات عن مركز البداري في أسيوط

مواجهات قوية في مختلف المسابقات.. إليك جدول مباريات السبت 1 فبراير 2025

اسيوط لتكرير البترول تنفذ مشروع لتدوير مياه الصرف الصناعي لتوفير 2 مليون متر مكعب سنويًا

حصاد يناير.. تراجع القطبين وأزمات التحكيم عرض مستمر

البطل الأوليمبي أحمد الجندي وأبطال "ساعته وتاريخه" في ضيافة صاحبة السعادة

برودة شديدة وشبورة كثيفة في طقس اليوم...إليك حالة الطقس اليوم في مصر

ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع بداية شهر فبراير 2025