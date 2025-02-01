حصاد يناير.. تراجع القطبين وأزمات التحكيم عرض مستمر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انتهى شهر يناير من العام الحالي ٢٠٢٥ والذي شهد أحداث قوية ومفاجآت كبيرة في الوسط الرياضي المصري لتشعل الجدل.

ومع بداية شهر جديد نستعيد مع متابعي الفجر الرياضي أبرز أحداث يناير الماضي:-

نتائج القطبين تتراجع للوراء

موسم استثنائي للجميع لكن مازالت نتائج القطبين تشعل الجدل بسبب تذبذبها، الأهلى عانى على المستوى الأفريقي والمحلي فبداية من خسارتين أمام شباب بلوزداد وأورلاندو بايرتس لكن نجح في التأهل، وعلى المستوى المحلي كان التعادل عنوان النتائج في المباريات الأخيرة.
وعلى الجانب الاخر في القلعة البيضاء لم تختلف الأمور كثيرا محليًا ورغم استعادة نغمة الانتصارات أمام الجونة عاد الزمالك للتراجع مجددا بعد هزيمة من بيراميدز والذي بات منافسا قوي في ظل تراجع القطبين.

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أزمات التحكيم عرض مستمر

منظومة التحكيم كان لها نصيب جيد من الأحداث والتي جاء أبرزها في حالة الاعتداء التي حدثت في القسم الرابع، ومرورا باشتباك محمود عاشور في مباراة بيراميدز والأهلي وأخيرا حالة الاعتداء على الحكم نادر قمر الدولة في مباراة الإسماعيلي.

واستعاد الموسم ٤١ حكما ما بين حكام ساحة وحكام مساعدين بعد إجراء اختبارت البدنية "الكوبر".

وفاة  المعلق ميمي الشربيني

يناير كان شاهدا على رحيل المعلق الرياضي ميمي الشربيني عن عالمنا بعد معاناة مع المرض، المعلق الراحل كان صاحب تاريخ طويل في وصف الأحداث الرياضية ليترك رحيله حزنا عميقا في نفوس المتابعين.

ستاد القاهرة الدولي "كلاكيت ثاني مرة"

رغم إغلاقه في بداية الدوري المصري لمدة ٤ جولات، كان القرار من جديد لإغلاق ستاد القاهرة مرة أخرى بداعي الصيانة ليغيب عن استقبال المباريات حتى ٢١ فبراير الجاري.

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