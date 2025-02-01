أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 1-2-2025 بمحافظة البحيرة

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

 

شهدت محافظة البحيرة، استقرارا، في أسعار الدواجن والبيض، وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها السوق المحلية، حيث تعتبر أسعار الدواجن والبيض من أعلى كلمات البحث علي مختلف المواقع، لذا تقدم بوابة الفجر خدمة لقرائها ومتابعيها لمعرفة أسعار الدواجن والبيض بمحافظة البحيرة.

 

أسعار الدواجن اليوم

ورصدت "الفجر"، أسعار الدواجن في محافظة البحيرة، حيث سجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 95 جنيهًا، وسعر كيلو الفراخ الأمهات 91 جنيهًا، كما سجل متوسط سعر الفراخ الساسو 105 جنيها للكيلو، وسجل سعر الفراخ البلدي نحو 115 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم

أما عن أسعار البيض، فتشهد ارتفاعا خلال الفترة الحالية، ليستقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 160 جنيها، وسعر كرتونة البيض الأحمر 165 جنيها.

 

قال رئيس شعبة الدواجن إن أسعار الأعلاف، ارتفعت عن السعر المتداول، وكشف أن أسباب أسعار سعر الأعلاف في الوقت الراهن يعود إلى بدء خروج المراكب المحملة بالذرة، وهذا من شأنه يحدث انفراجه قريبًا.

محافظة البحيرة البحيرة اليوم اخبار البحيرة أخبار البحيرة اليوم أخبار محافظة البحيرة حالة الطقس مواقيت الصلاة أسعار الذهب اسعار الخضراوات اسعار الفاكهة أسعار الحديد أسعار الأسمنت اسعار الدواجن اسعار البيض أسعار السلع الغذائية اسعار التوابل اسعار اللحوم اسعار الاسماك

مواد متعلقة

نجل الفنان عبدالعزيز مخيون يدهس شخص ويصيب إثنين آخرين في البحيرة

"واحد ثالث" أحدث أغنيات "بيلا الجزائرية باللهجة المصرية

أكثر من 2000 مصحح يواصلون تصحيح أوراق طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 27-1-2025 في محافظة البحيرة

أسعار الحديد اليوم الاثنين 27-1-2025 في محافظة البحيرة

حالة الطقس اليوم الاثنين 27-1-2025 في محافظة البحيرة

تعرف علي مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-1-2025 في محافظة البحيرة

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 27-1-2025 بمحافظة البحيرة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

أشرف بن شرقي يشارك في تدريبات الأهلي لأول مرة.. اليوم

انقطاع المياه لمدة 10 ساعات عن مركز البداري في أسيوط

مواجهات قوية في مختلف المسابقات.. إليك جدول مباريات السبت 1 فبراير 2025

اسيوط لتكرير البترول تنفذ مشروع لتدوير مياه الصرف الصناعي لتوفير 2 مليون متر مكعب سنويًا

حصاد يناير.. تراجع القطبين وأزمات التحكيم عرض مستمر

البطل الأوليمبي أحمد الجندي وأبطال "ساعته وتاريخه" في ضيافة صاحبة السعادة

برودة شديدة وشبورة كثيفة في طقس اليوم...إليك حالة الطقس اليوم في مصر

ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع بداية شهر فبراير 2025