برودة شديدة وشبورة كثيفة في طقس اليوم...إليك حالة الطقس اليوم في مصر

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حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

برودة شديدة وشبورة كثيفة في طقس اليوم...إليك حالة الطقس اليوم السبت في مصر حالة الطقس اليوم السبت برودة شديدة ليلًا واستقرار نسبي نهارًا تابع التفاصيل.

 

تعرف على أحوال الطقس اليوم السبت الموافق الأول من شهر فبراير 

 تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد مصر اليوم السبت 1 فبراير 2025، طقسًا باردًا إلى شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء، مع استمرار الأجواء المستقرة نهارًا.

 وتسود درجات حرارة معتدلة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم 

 تابع تفاصيل الطقس ودرجات الحرارة 

 تؤكد التوقعات أن البلاد ستشهد اضطرابًا في الملاحة البحرية، خاصة في البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، حيث تصل سرعة الرياح إلى 50-60 كم/ساعة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 إلى 3.5 متر.

 أما البحر المتوسط، فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع أمواج بين 1 و1.5 متر.

 تشير بيانات الأرصاد إلى أن الطقس البارد يستمر خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ما يستدعي ارتداء الملابس الثقيلة، خاصة في مناطق شمال البلاد والوجه البحري. 

وفي المقابل، تكون الأجواء أكثر اعتدالًا خلال النهار، ما يمنح فرصة للخروج والاستمتاع بالطقس في ظل غياب الظواهر الجوية العنيفة. 

توقعات الطقس للأيام المقبلة 

 وفقًا لهيئة الأرصاد، تشير التحديثات المناخية إلى تغيرات في درجات الحرارة مع بداية فبراير، حيث تميل الأجواء إلى الدفء نسبيًا خلال الأسبوع الأول، في انعكاس واضح للتحولات المناخية التي تشهدها البلاد. 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

 

✓  القاهرة: العظمى 21°، الصغرى 12°

✓  الإسكندرية: العظمى 20°، الصغرى 11°

✓  مطروح: العظمى 20°، الصغرى 10°

✓  شرم الشيخ: العظمى 24°، الصغرى 16° 

✓ الغردقة: العظمى 24°، الصغرى 14°

✓  الأقصر: العظمى 25°، الصغرى 10°

✓  أسوان: العظمى 26°، الصغرى 11°

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 تعرف على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت الموافق الأول من شهر فبراير 

 

كما  ينصح خبراء الأرصاد المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة انخفاض درجات الحرارة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر وضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ومتابعة تحديثات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس.

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