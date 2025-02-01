أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 1-2-2025 في أسواق محافظة البحيرة

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أرشيفية
أرشيفية

 

تشهد أسعار الخضروات بمحافظة البحيرة، اليوم، استقرارا بجميع أسواق مراكز المحافظة، وتعد أسعار الخضروات والفاكهة من أعلى كلمات البحث علي مختلف المواقع، لذا تقدم بوابة "الفجر" خدمة لقرائها ومتابعيها بنشر أسعار الخضروات والفاكهة بمحافظة البحيرة.

 

بوابة الفجر تنشر أسعار الخضراوات والفاكهة في مدن ومراكز محافظة البحيرة

 

وجاءت أسعار الخضروات كالتالي


الطماطم 8-10 جنيهات للكيلو
البطاطس 15-20 جنيهات
الخيار 15-25 جنيهات
البامية 30-40 جنيهات
الكزبرة والشبت 4 جنيهات
كابوتشا 5 و10 جنيهات
الجزر 10-15 جنيهات
الكوسة 15-20 جنيهات
الفلفل الحار والبارد 20-30 جنيهات
البنجر 10-15 جنيها
البصل الأحمر 15-20 جنيها
الباذنجان الأسود الرومي 5-10 جنيهات
الملوخية الحزمة بـ8 جنيهات
الثوم الأبيض 40-50 جنيهات
الليمون 40-60 جنيها

 

أسعار الفاكهة في أسواق محافظة البحيرة اليوم

 

كيلو البرتقال 15-20 جنيها.

كيلو التفاح البلدى 45-60 جنيها.

التفاح الاخضر المستورد 60-80 جنيها.

التفاح الاحمر 60-80 جنيها للكيلو
 

الموز البلدى سجل 50-25 جنيها للكيلو
كيلو الكنتالوب سجل 15-20 جنيها
 

الجوافة 15-20 جنيها للكيلو

كيلو اليوسفي 15-20 جنيها للكيلو

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