أسعار الأسمنت اليوم السبت 1-2-2025 في محافظة البحيرة
شهدت أسواق مواد البناء بمحافظة البحيرة، اليوم، استقرارا في سعر الأسمنت، لذا ترصد بوابة "الفجر"، حركة أسعار الأسمنت وأسعار مواد البناء بأسواق محافظة البحيرة، وسط ترقب لحركة الأسعار خلال الساعات القادمة بعد رفع أسعار السولار والمازوت.
وتنشر بوابة الفجر أسعار الأسمنت اليوم في مدون ومراكز محافظة البحيرة
أسمنت المسلح 2850 جنيها للطن
أسمنت النصر 2850 جنيها للطن
أسمنت المعلم 2800 جنيه للطن
اسمنت وادى النيل 2850 جنيها للطن
أسمنت المخصوص 2850 جنيها للطن
أسمنت أسوان 2700 جنيه للطن
أسمنت سيناء 2750 جنيها للطن
أسمنت حلوان 2800 جنيها للطن
أسمنت السويدى 2850 جنيها للطن
أسمنت العسكري بني سويف 2750 جنيها للطن
صناعة الأسمنت
تعد صناعة الأسمنت في مصر من الصناعات الاستراتيجية المهمة وهي أحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع المجالات خاصة في قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير القرى وغيرها.