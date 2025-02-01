لبحث العلاقات الثنائية ودعم الترشيحات الدولية

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الجنوب أفريقي

أخبار مصر
وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الجنوب افريقي

 

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا، اليوم السبت الموافق الأول من فبراير، مع رونالد لامولا، وزير خارجية جنوب إفريقيا، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأكد الوزير عبد العاطي، خلال الاتصال على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وجنوب إفريقيا، واستعرضا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وجنوب إفريقيا، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة العاشرة للجنة المشتركة، وكذلك إعادة تشكيل مجلس الأعمال المشترك ليواكب التطور في أطر التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وتناول الوزيران، التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والتصعيد في منطقة شرق الكونجو، كما بحثا سبل دعم التكامل الإقليمي والتعاون جنوب-جنوب، مؤكدين على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين في المحافل الدولية حول قضايا الأمن والاستقرار في القارة، خاصة في ضوء التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، بالإضافة إلى تبادل تأييد ترشيحات البلدين للمناصب الدولية بما يصب في صالح القارة الإفريقية.

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