ضبط 709 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة على المخابز والأسواق

لتموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق خلال 10 أيام، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين وردع كل من تسول له نفسه الاستغلال التجاري وكافة الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حمــلات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم ضبط 502 مخالفة فى مجال المخابز البلدية تنوعت بين، نقص وزن وإنتاج خبزغيرمطابــق للمواصفات وتصرف وتجميع دقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم وجود لوحة بيانات مواعيد التشغيل وعدم نظافة أدوات العجن، و191 فى مجال الأسواق تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار،عدم وجود شهادة صحية،سلع منتهية الصلاحية، سلع مجهولة المصدر، سلع غير صالحة للاستخدام الآدمى، ذبح خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى 16 مخالفة في المواد البترولية منها ضبط سولار وبنزين واسطوانات غاز قبل بيعهم في السوق السوداء، وعدم الإعلان عن الأسعار.