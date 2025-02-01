موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد مايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد مع نظيره فريق ريال مايوركا اليوم السبت الموافق 1 فبراير الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد مايوركا

وتنطلق بداية مباراة أتلتيكو مدريد ضد مايوركا مساء اليوم في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والساعة 8:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:30 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب أتلتيكو مدريد ومايوركا

ويحتل الاتلتي المركز الثاني كوصيفا لجدول ترتيب الليجا برصيد 45 نقطة بعد تحقيق 13 فوز و6 تعادلات وخسر 2 بينما يأتي مايوركا في المركز 7 برصيد 30 نقطة حيث انتصر خلال 9 وتعادل بثلاثة وهزم بتسعة.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ومايوركا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

