موعد مباراة الخليج ضد ضمك في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

يجتمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج مع نظيره فريق ضمك اليوم السبت الموافق 1 فبراير الجاري في لقاء مرتقب بينهم بستاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الخليج ضد ضمك

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الخليج ضد ضمك عصر اليوم في تمام الساعة 3:25 بتوقيت القاهرة والساعة 4:25 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 5:25 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الخليج ضد ضمك

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

