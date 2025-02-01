ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالدقهلية

حوادث
متهمين
متهمين


نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الدراجات النارية بالدقهلية.
وكان قطاع الأمن العام قد تمكن، بالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية"، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقروا بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى اثنين من عملائهم "سيئي النية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة طلخا، وأرشدوا عن كافة الدراجات النارية المستولى عليها.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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