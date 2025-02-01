محافظ المنيا: بروتوكول لإنشاء غابات شجرية شرق النيل دعما للإستثمار الاخضر والتصنيع الزراعى

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة “بافلي وود” لإنشاء وتشغيل غابات شجرية مستدامة، وذلك ضمن مشروع “جرين وود” على مساحة تقدر بحوالى 100 فدان بالمنطقة الصناعية شرق النيل، وذلك في إطار تعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاستثمار الأخضر، وضمن فعاليات أسبوع البيئة الوطني.

وأكد المحافظ أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحويل المنيا إلى عاصمة الاقتصاد الأخضر في صعيد مصر، من خلال التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، للاستفادة من الموارد المتاحة بطرق مبتكرة وفعالة تدعم التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن المشروع يسهم في إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في زراعة الغابات الشجرية، مما يساعد في تقليل التلوث البيئي والانبعاثات الضارة، إلى جانب توسيع الرقعة الزراعية، تنقية الهواء، ومكافحة التصحر، وزيادة التنوع البيئي.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يعتمد على زراعة أشجار الكافور والخروع، لاستخدامها في صناعات متعددة، مثل إنتاج الأخشاب، والطاقة النظيفة، والزيوت الصناعية، مما يدعم التصنيع الزراعي المستدام ويوفر فرص عمل للشباب بالمحافظة.

كما أوضح المحافظ أن مشروع “جرين وود” للغابات الشجرية المستدامة يعد من المبادرات الفائزة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، حيث حصل على المركز الثالث في فئة المشروعات المتوسطة، حيث يهدف المشروع إلى إعادة تدوير المياه المعالجة والمخلفات الزراعية لإنتاج الأخشاب والطاقة والزيوت الصناعية، مما يساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية ودعم التصنيع الوطنى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة والمهندس عصام حلمى استشاري الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس جلال عبد المجيد مدير الإدارة الزراعية بشركة المياه والصرف الصحي والمهندسة نهى فتحى المدير التنفيذى لجهاز المنطقة الصناعية، والمهندس ميشيل نبيل شحاتة رئيس مجلس إدارة بافلي وود والمدير التنفيذي لمشروع جرين وود.