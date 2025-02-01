ضبط 46 ألف مخالفات متنوعة في حملات مرورية خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 46 ألفًا و10 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 29 ألفًا و893 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و796 مخالفة سير دون تراخيص، و13 مخالفة موقف عشوائي، و1534 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و21 مخالفة لشروط التراخيص و15 مخالفة دراجة نارية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.