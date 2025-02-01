جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

حوادث
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية


نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 74 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.
وأسفرت الجهود - التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب - عن ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و68 قضية في مجال الأمن العام، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص المخدرة و4 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.
كما أسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 294 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط ألفين و793 مخالفة مرورية متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده... وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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