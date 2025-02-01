لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم

حوادث
قوة أمنية
قوة أمنية


شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لاحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1440 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 4 آلاف و829 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.
كما أسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط 464 قضية فى مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي، فيما أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 268 قضية متنوعة.

حوادث الفجر أجهزة الأمن الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الإدارة العامة لمباحث الضرائب الامن الاقتصادي الجهات المعنية الخارجين عن القانون حملات تفتيشية موسعة

الأكثر قراءة

عاجل.. مصدر في الأهلي يكشف سيناريوهين لحسم مصير معلول

عاجل بالأسماء.. الإعدام شنقًا لعنصرين إرهابيين من خلية نواة ثورية

‏3 حافلات تقل فلسطينيين مفرج عنهم من السجون الإسرائيلية تصل إلى خان يونس بغزة

خاص | بعد "لا ثواني"..الشاعر محمود عليم يكشف أعماله القادمة مع بسمة بوسيل

تصريحات نارية من نجوم مانشستر سيتي عن قرعة دوري أبطال أوروبا.. سننتصر على ريال مدريد

نجم مانشستر سيتي يصف مواجهة آرسنال بالمعركة

رمضان 2025.. أشرف عبد الباقي يروج لمسلسله الجديد "قلبي ومفتاحه"

الزيت بـ30 والسكر بـ12.60 جنيها..قائمة أسعار السلع التموينية لـ شهر فبراير 2025