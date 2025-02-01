ضبط القائمين على إدارة 7 شركات لاتهامهم بالنصب على المواطنين



تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط القائمين على إدارة 7 شركات و3 مكاتب دون ترخيص؛ لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم تنظيم برامج سياحية.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع شرطة السياحة والآثار، قد أكدت قيام 7 شركات و3 مكاتب دون ترخيص، بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة - على خلاف الحقيقة - والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم (جوازات سفر – تذاكر طيران – لافتات – كشوف خاصة ببيانات العملاء لرحلات دينية ومواعيد الرحلات – عقود عمل بالخارج – كروت دعاية – ماكينة عد نقود – صور من تذاكر الطيران – صور ضوئية من جوازات السفر – مجموعة من الإعلانات لرحلات دينية خارجية وداخلية – مجموعة إيصالات استلام النقدية).. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.